பேச்சுவார்த்தையை முடித்துவிட்டு திரும்பிய ஈரான் குழுவை தாக்க அமெரிக்கா திட்டமா? பஸ்ஸில் ஊருக்கு போன குழு..!

Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (08:21 IST)
Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (08:24 IST)
இஸ்லாமாபாத்தில் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நடைபெற்ற போர்நிறுத்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்த நிலையில், ஈரான் தூதுக்குழுவிற்கு நேரடி பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அரக்ச்சி மற்றும் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் முகமது பாகர் காலிபாப் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய இக்குழு, டெஹ்ரான் திரும்பும் வழியில் திடீரென விமானத்தை மாற்றியதாக அரசியல் ஆய்வாளர் முகமது மரண்டி தெரிவித்துள்ளார்.
பயணத்தின் போது ஈரான் விமானம் தாக்கப்படலாம் என நேரடி மிரட்டல்கள் வந்ததால், விமானம் திடீரென திசைதிருப்பப்பட்டு ஈரானின் மஷ்ஹாத் நகரில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. அங்கிருந்து பாதுகாப்பு கருதி அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் பேருந்து, கார் மற்றும் இரயில்கள் மூலம் ரகசியமாக டெஹ்ரான் சென்றடைந்தனர்.
அமெரிக்காவை நாங்கள் ஒருபோதும் நம்பவில்லை, பேச்சுவார்த்தை மேசையில் இருக்கும்போதே அடுத்தகட்ட போருக்கும் நாங்கள் தயாராகி வருகிறோம்" என்று மரண்டி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இருப்பினும், மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர, இரு நாடுகளின் பிரதிநிதிகளும் இந்த வார இறுதியில் மீண்டும் பாகிஸ்தானில் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.