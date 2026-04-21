பாகிஸ்தான் செல்கிறாரா அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்.. சமாதானமா? சண்டையா?

Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (12:35 IST)
Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (12:34 IST)
அமெரிக்காவிற்கும் ஈரானுக்கும் இடையே நிலவி வரும் போர் பதற்றத்தை தணிக்க, பாகிஸ்தானில் அமைதி பேச்சுவார்த்தைகளை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான முயற்சிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. வரும் புதன்கிழமை முதலே இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் மீண்டும் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த முக்கிய பேச்சுவார்த்தையில் ஒரு உடன்பாடு எட்டப்பட்டால், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் நேரில் அல்லது காணொளி வாயிலாக பங்கேற்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஈரான் தரப்பில், இந்த பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்பது குறித்து சாதகமாக பரிசீலித்து வருவதாக அந்நாட்டு உயர் அதிகாரி ஒருவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இருப்பினும், இறுதி முடிவு இன்னும் எடுக்கப்படவில்லை.
எண்ணெய் விலை உயர்வு மற்றும் உலகளாவிய நிதிச் சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள நிலையற்ற தன்மையை கட்டுப்படுத்த ஒரு நிலையான ஒப்பந்தத்தை எட்ட வாஷிங்டன் விரும்புகிறது. அதே நேரத்தில், ஈரான் மீதான பொருளாதார தடைகளை நீக்கக் கோரியும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் தனது கட்டுப்பாட்டை நிலைநிறுத்தவும் ஈரான் முயற்சித்து வருகிறது.
சமீபத்தில் ஈரானிய வணிக கப்பல் ஒன்றை தடுத்து நிறுத்திய விவகாரத்தில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மீண்டும் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆயுத தயாரிப்பிற்கு பயன்படும் பொருட்கள் அந்த கப்பலில் இருந்ததாக அமெரிக்கா சந்தேகிக்கும் நிலையில், இது ஒரு சட்டவிரோதச் செயல் என சீனா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இத்தகைய சவால்களுக்கு மத்தியிலும், அமைதி பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் தொடங்குவது உலக நாடுகளிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.