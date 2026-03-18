யாரும் உதவ வேண்டாம், நான் ஒருத்தன் போதும்.. ஹார்முஸ் நீரிணையில் ஈரான் ஏவுகணையை அழித்த டிரம்பின் அமெரிக்க படை..!

Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (08:37 IST)
Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (08:40 IST)
உலக எண்ணெய் விநியோகத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு செல்லும் முக்கிய வழித்தடமான ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியதை தொடர்ந்து, அமெரிக்க ராணுவம் அங்கு அதிரடி வான்வழி தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது.
ஈரானின் கடற்கரையோரம் அமைந்துள்ள பலப்படுத்தப்பட்ட ஏவுகணை தளங்களை குறிவைத்து, 5,000 பவுண்ட் எடை கொண்ட 'பங்கர் பஸ்டர்' ரக குண்டுகளை வீசி அமெரிக்கா அழித்துள்ளது.
சர்வதேச கப்பல் போக்குவரத்திற்கு ஈரானின் ஏவுகணைகள் அச்சுறுத்தலாக இருந்ததால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது.
முன்னதாக, இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவுடனான போர் சூழலால் ஈரான் இந்த வழித்தடத்தை முடக்கியது. இதனால் உலகளவில் எரிசக்தி விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.
இதற்கிடையில், நேட்டோ உள்ளிட்ட நட்பு நாடுகள் இப்போரில் உதவ மறுத்ததால் அதிருப்தி அடைந்த அதிபர் டிரம்ப், ஈரானின் அணுசக்தி திட்டத்தை முறியடிக்க அமெரிக்கா தனித்து செயல்படும் என்று உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.