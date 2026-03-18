முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

யாரும் உதவ வேண்டாம், நான் ஒருத்தன் போதும்.. ஹார்முஸ் நீரிணையில் ஈரான் ஏவுகணையை அழித்த டிரம்பின் அமெரிக்க படை..!

அமெரிக்கா ஈரான் போர்
BY: Siva
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (08:37 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (08:40 IST)
உலக எண்ணெய் விநியோகத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு செல்லும் முக்கிய வழித்தடமான ஹார்முஸ் நீரிணையை  ஈரான் மூடியதை தொடர்ந்து, அமெரிக்க ராணுவம் அங்கு அதிரடி வான்வழி தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது. 
 
ஈரானின் கடற்கரையோரம் அமைந்துள்ள பலப்படுத்தப்பட்ட ஏவுகணை தளங்களை குறிவைத்து, 5,000 பவுண்ட் எடை கொண்ட 'பங்கர் பஸ்டர்'  ரக குண்டுகளை வீசி அமெரிக்கா அழித்துள்ளது.
 
சர்வதேச கப்பல் போக்குவரத்திற்கு ஈரானின் ஏவுகணைகள் அச்சுறுத்தலாக இருந்ததால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது. 
 
முன்னதாக, இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவுடனான போர் சூழலால் ஈரான் இந்த வழித்தடத்தை முடக்கியது. இதனால் உலகளவில் எரிசக்தி விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. 
 
இதற்கிடையில், நேட்டோ உள்ளிட்ட நட்பு நாடுகள் இப்போரில் உதவ மறுத்ததால் அதிருப்தி அடைந்த அதிபர் டிரம்ப், ஈரானின் அணுசக்தி திட்டத்தை முறியடிக்க அமெரிக்கா தனித்து செயல்படும் என்று உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

