முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






க்ரீன்லாந்தை விற்க முன்வராவிட்டாலும், வலுக்கட்டாயமாக பறித்து கொள்வோம்: அமெரிக்கா

Advertiesment
கிரீன்லாந்து விவகாரம்

Mahendran

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (14:48 IST)
வெனிசுலா விவகாரத்தில் அதிரடி காட்டிய அமெரிக்கா, அடுத்ததாக கிரீன்லாந்து தீவை கைப்பற்றும் நோக்கில் காய்களை நகர்த்தி வருவது உலக நாடுகளை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 
 
கிரீன்லாந்தை அமெரிக்காவுடன் இணைப்பது குறித்து அதிபர் டிரம்ப் தீவிரமாக ஆலோசித்து வருவதாகவும், நாட்டின் பாதுகாப்பு நலன்களுக்காக அந்தத் தீவை சொந்தமாக்கி கொள்வது உறுதி என்றும் வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது. 
 
இதற்காக டென்மார்க் அரசுடன் அமெரிக்கா பேச்சுவார்த்தை நடத்திய போதிலும், டென்மார்க் தனது தீவை விற்க திட்டவட்டமாக மறுத்து கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.
 
இருப்பினும், கிரீன்லாந்து அமெரிக்காவின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வருவது மிகவும் அவசியம் என்று டிரம்ப் நிர்வாகம் கருதுகிறது. டென்மார்க் விற்க முன்வராவிட்டாலும், வலுக்கட்டாயமாக அந்த தீவை பறித்து கொள்வோம் என்ற தொனியில் அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 
 
இந்த அறிவிப்பு சர்வதேச அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், டென்மார்க் மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளுடனான அமெரிக்காவின் உறவில் பெரும் விரிசலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஜனவரி 12-ல் பிஎஸ்எல்வி சி 62 ராக்கெட்.. இஸ்ரோவில் சூப்பர் தகவல்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos