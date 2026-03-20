முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

ஈரானை நோக்கி விரைவில் அமெரிக்காவின் 2000 கடற்படை வீரர்கள்.. ஏதோ பெரிய தாக்குதல் இருக்குது..!

BY: Siva
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (14:40 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (14:31 IST)
ஹார்முஸ் நீர்ச்சந்தி பகுதியில் ஈரான் தொடர்பான பதற்றம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அமெரிக்கா தனது USS Tripoli தலைமையிலான ஒரு வலிமையான கடற்படை பிரிவை மேற்கு ஆசியாவிற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது. 
 
ஜப்பானின் ஓகினாவாவில் உள்ள சுமார் 2,200 கடற்படை வீரர்களை கொண்ட 31-வது மெரைன் எக்ஸ்பெடிஷனரி யூனிட் இந்த போர்க்கப்பலில் பயணிக்கிறது. இந்த 'அமெரிக்கா கிளாஸ்' ரக போர்க்கப்பல், எஃப்-35பி ஸ்டெல்த் போர் விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்களை சுமந்து செல்லும் திறன் கொண்டது. மார்ச் 15 அன்று தென் சீனக் கடலில் தென்பட்ட இக்கப்பல், சிங்கப்பூர் வழியாக மேற்கு ஆசியா நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.
 
ஏற்கனவே இப்பகுதியில் 50,000-க்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்க வீரர்கள் நிலைகொண்டுள்ள நிலையில், இந்த புதிய படையெடுப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், மார்ச் 19 அன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், தான் எங்கும் கூடுதல் படைகளை அனுப்பவில்லை என்று கூறி இந்த நகர்வை மறுத்துள்ளார்.
 
ஹார்முஸ் நீர்ச்சந்தியில் ஈரான் சுங்க கட்டணம் வசூலிக்க முயல்வதும், எரிசக்தி தளங்கள் தாக்கப்படுவதும் உலக நாடுகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள சூழலில், அமெரிக்காவின் இந்த ரகசிய ராணுவ நகர்வு போர் மேகங்களை மேலும் சூழ செய்துள்ளது.
 
Edited by Siva

ஈரானின் இன்னொரு முக்கிய தலைவர் கொல்லப்பட்டார்.. போரை இனி வழிநடத்துவது யார்?

