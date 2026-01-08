வெனிசுலா இனி அமெரிக்க தயாரிப்புகளை மட்டுமே வாங்கும்.. ட்ரம்ப் அதிரடி தகவல்..!

வெனிசுலாவின் புதிய அரசாங்கம் அமெரிக்காவுடன் மேற்கொண்டுள்ள வர்த்தக ஒப்பந்தம், அந்நாட்டின் இறையாண்மையை அமெரிக்காவிற்கு தாரைவார்க்கும் செயலாக பார்க்கப்படுகிறது. இனி வெனிசுலாவிற்கு அமெரிக்கா தான் முதன்மை வர்த்தக கூட்டாளி என்றும், அந்நாட்டு நிறுவனங்கள் அமெரிக்க தயாரிப்புகளை மட்டுமே வாங்க வேண்டும் என்றும் விதிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனை அதிகாரத்தின் உச்சமாக கருதப்படுகிறது.
புதிய எண்ணெய் ஒப்பந்தம் மூலம் கிடைக்கும் வருவாயை கொண்டு, அமெரிக்காவின் விவசாய பொருட்கள் மற்றும் மருந்துகளை மட்டுமே வாங்க வெனிசுலா ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
வெனிசுலாவின் முன்னாள் அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ தற்போது கைது செய்யப்பட்டு அமெரிக்காவின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் நிலையில், தற்போதைய இடைக்கால அரசு அமெரிக்காவின் கட்டளைகளுக்கு முழுமையாக அடிபணிந்துள்ளது.
"எண்ணெய்க்குப் பதில் உணவு மற்றும் மருந்துகள்" என்ற இந்த வர்த்தக கட்டுப்பாடு, வெனிசுலா மக்களின் சுயசார்பை அழிக்கும் முயற்சி என விமர்சிக்கப்படுகிறது. அமெரிக்காவின் இந்த நேரடி தலையீடும், அந்நாட்டு அதிபரின் நிபந்தனைகளும் வெனிசுலா மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.