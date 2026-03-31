முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

ஹார்முஸ் நீரிணையை திறந்தா திறங்க.. திறக்காட்டி போங்க.. இதுக்கு மேல முடியாது.. போரை முடிக்க ஒப்புக்கொண்ட டிரம்ப்?

Advertiesment
டொனால்ட் டிரம்ப்
BY: Siva
Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (10:46 IST) Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (10:46 IST)
ஈரான் மீதான போர் தொடங்கி ஐந்து வாரங்கள் கடந்துள்ள நிலையில், 'ஆபரேஷன் எபிக் ப்யூரி' ராணுவ நடவடிக்கையை முடிவுக்கு கொண்டுவர அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் விரும்புவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
ஹார்முஸ் நீரிணை பகுதி இன்னும் ஈரானின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தபோதிலும், போரை விரைவாக முடிக்க டிரம்ப் திட்டமிட்டுள்ளார். இந்த நீரிணையை மீண்டும் திறப்பது சிக்கலானது என்றும், அது போரின் காலநீட்டிப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் டிரம்ப் கருதுகிறார்.
 
இதற்கு பதிலாக, ஈரானின் கடற்படை மற்றும் ஏவுகணை இருப்பை குறைப்பதில் அமெரிக்கா கவனம் செலுத்தும். போருக்கு பிந்தைய காலக்கட்டத்தில், ஐரோப்பிய நாடுகள் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளின் உதவியுடன் இந்த நீரிணையை திறக்க அழுத்தம் கொடுக்கப்படும் என வெள்ளை மாளிகை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
இருப்பினும், மத்திய கிழக்கில் 10,000 கூடுதல் வீரர்களை குவிக்க டிரம்ப் ஆலோசித்து வருவது முரணாக பார்க்கப்படுகிறது. ஹார்முஸ் நீரிணையில் நிலவும் முடக்கத்தால் உலகளாவிய எரிசக்தி விலைகள் உயர்ந்துள்ள போதிலும், அதை திறப்பது தற்போது தங்களின் முதன்மை நோக்கம் அல்ல என்று அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது.
 
