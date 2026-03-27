டிரம்ப் கையெழுத்துடன் வெளியாகும் அமெரிக்க கரன்சி.. டிரம்ப் உருவத்துடன் தங்க நாணயம்.. விளம்பர மாடல் அரசாக மாறுகிறதா?

Advertiesment
டொனால்ட் டிரம்ப்
BY: Siva
Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (08:50 IST) Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (08:48 IST)
அமெரிக்க வரலாற்றில் முதல்முறையாக, பதவியில் இருக்கும் அதிபரின் கையொப்பம் அந்நாட்டின் கரன்சி நோட்டுகளில் இடம்பெற உள்ளது. 
 
அமெரிக்க Treasury Department இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வழக்கமாக அமெரிக்க டாலர்களில் அந்நாட்டின் நிதிச்செயலர் மற்றும் பொருளாளர் ஆகியோரின் கையொப்பங்கள் மட்டுமே இடம்பெறும். ஆனால், அமெரிக்காவின் 250வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் கையொப்பத்தையும் புதிய நோட்டுகளில் அச்சிட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
இது தவிர, டிரம்பின் உருவம் பொறித்த 24 காரட் தங்க நாணயத்தை வெளியிடும் பணிகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. டிரம்பின் சாதனைகளை அங்கீகரிக்கும் விதமாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதிச்செயலர் ஸ்காட் பெசன்ட் தெரிவித்துள்ளார். 
 
ஏற்கனவே சில முக்கிய பொது நிறுவனங்களுக்கு தனது பெயரைச் சூட்டியுள்ள டிரம்ப், இப்போது அமெரிக்க பொருளாதாரத்தின் அடையாளமான டாலரிலும் தனது முத்திரையை பதிக்க உள்ளார். இம்முடிவு ஒருபுறம் ஆதரவையும், மறுபுறம் விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது. இருப்பினும், அமெரிக்க நாணய வரலாற்றில் இது ஒரு மிகமுக்கிய மைல்கல்லாக கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

