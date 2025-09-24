முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
உலகில் உள்ள எல்லா நாடுகளையும் நானே காப்பாற்றனுமா? டிரம்ப் புலம்பல்..!

டிரம்ப்

Mahendran

, புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (17:44 IST)
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 80-வது பொதுச் சபைக் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்,  “உலகை நானே காப்பாற்ற வேண்டுமா?” எனப் புலம்பியது பார்வையாளர்கள் மத்தியில் கலவையான பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர, அமெரிக்கா கடும் பொருளாதார தடைகளை விதிக்க தயாராக இருப்பதாக டிரம்ப் எச்சரித்தார். எனினும், ஐரோப்பிய நாடுகள் ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வாங்குவதை நிறுத்தவில்லை என்றும், அது போருக்கு நிதி உதவி அளிப்பதாக குற்றம் சாட்டினார்.
 
மேலும், தனது இரண்டாவது அதிபர் பதவி காலத்தில் ஏழு போர்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததாக கூறிய டிரம்ப், இந்த முயற்சிகளுக்கு ஐ.நா. சபை எந்த உதவியும் செய்யவில்லை என்றும் விமர்சித்தார். 
 
டிரம்ப்  தனது பேச்சின் முடிவில், ஒவ்வொரு நாட்டையும் அதன் கலாசாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்க அழைப்பு விடுத்ததோடு மக்களின் கனவுகளுக்காகவும், சுதந்திரத்துக்காகவும் தொடர்ந்து போராடுவோம், என முழக்கமிட்டார்.
 
Edited by Mahendran

