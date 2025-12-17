முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அமெரிக்காவிடமிருந்து திருடிய சொத்துக்களை ஒப்படைக்க வேண்டும்.. வெனிசுலாவுக்கு ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை..!

அமெரிக்கா வெனிசுலா மோதல்

Siva

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (08:30 IST)
அமெரிக்காவிடமிருந்து திருடிய எண்ணெய் நிலம் மற்றும் பிற சொத்துக்களை வெனிசுலா உடனடியாக ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மிரட்டல் விடுத்திருப்பது சர்வதேச அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
எண்ணெய் வர்த்தகம் மூலம் நிதி திரட்டி போதைப்பொருள் கடத்தல், மனித கடத்தல் போன்ற சட்டவிரோத செயல்களில் வெனிசுலா ஈடுபடுவதாக அவர் கடுமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.
 
மேலும், வெனிசுலா நாட்டுக்குள் நுழையும் அல்லது அங்கிருந்து வெளியேறும் தடை செய்யப்பட்ட கச்சா எண்ணெய் கப்பல்களை அமெரிக்க ராணுவம் தடுத்து நிறுத்துவோம் என்றும் அவர் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
 
தென் அமெரிக்க வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வகையில் மிகப்பெரிய கடற்படையால் வெனிசுலா முழுமையாக சூழப்பட்டுள்ளதாகவும், அமெரிக்காவால் உருவாக்கப்பட்ட எண்ணெய் வயல்களை ஒப்படைக்கும் வரை இந்த முற்றுகை தொடரும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
 
அமெரிக்க அதிபரின் இந்த அதிரடி எச்சரிக்கை மற்றும் ராணுவ நடவடிக்கைகள் காரணமாக இரு நாடுகளுக்கு இடையே போர் பதட்டம் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
 
