Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






போரை முடிக்க டிரம்ப் விருப்பம்.. ஆட்சி மாற்றம் வரை போர் தொடரும் என நெதன்யாகு அறிவிப்பு.. பெரும் சிக்கல்..!

Benjamin Netanyahu
BY: Siva
Publish Date: Tue, 31 Mar 2026 (14:25 IST) Updated Date: Tue, 31 Mar 2026 (14:23 IST)
google-news
ஈரான் மீதான ராணுவ நடவடிக்கை ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தெரிவித்துள்ளனர். 
 
பிப்ரவரி 28-ம் தேதி தொடங்கிய இந்தப் போர், தற்போது பாதி தூரத்தை கடந்துவிட்டதாக நெதன்யாகு குறிப்பிட்டுள்ளார். ஈரானின் அணுசக்தித் திட்டங்கள் மற்றும் ஆயுதக் கிடங்குகள் பெருமளவு அழிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினாலும், ஆட்சி மாற்றமே தங்களின் இலக்கு அல்ல என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
மறுபுறம், ஹார்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டிருந்தாலும், நான்கு முதல் ஆறு வாரங்களுக்குள் இந்த போரை முடிக்க டிரம்ப் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார். ஈரானின் கடற்படை மற்றும் ஏவுகணைத் தளங்களை முடக்குவதே அமெரிக்காவின் முக்கிய நோக்கம் என அவர் கருதுகிறார்.
 
இருப்பினும், அச்சுறுத்தல்கள் முழுமையாக நீங்கும் வரை தாக்குதல் தொடரும் என இஸ்ரேல் பிடிவாதம் காட்டுவதால், போர் நிறுத்தம் எப்போது என்பதில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஒருமித்த கருத்து ஏற்படவில்லை. வளைகுடா நாடுகளில் பதற்றம் நீடிக்கும் நிலையில், ஏப்ரல் 6-க்குள் ஒரு உடன்பாட்டை எட்ட டிரம்ப் முயன்று வருகிறார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos