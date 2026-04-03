மீண்டும் முருங்கை மரம் ஏறிய வேதாளம்.. மருந்துகளுக்கு 100% வரை வரி விதித்த டிரம்ப்.. இந்தியாவுக்கு பாதிப்பா?

Publish Date: Fri, 03 Apr 2026 (15:10 IST)
Updated Date: Fri, 03 Apr 2026 (15:11 IST)
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் காப்புரிமை பெற்ற மருந்துகளுக்கு 100% வரை வரி விதிப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்காவின் தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் விநியோக சங்கிலி தொடரை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவில் உற்பத்தி ஆலைகளை அமைக்கும் நிறுவனங்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைக்கு ‘ஜெனரிக்’ எனப்படும் பொதுவான மருந்துகளுக்கு இந்த வரி விதிப்பில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் மருந்து ஏற்றுமதியில் பெரும்பகுதி ஜெனரிக் மருந்துகள் என்பதால், உடனடி பாதிப்பு இருக்காது என தெரிகிறது.
இருப்பினும், நீண்ட கால அடிப்படையில் இந்திய நிறுவனங்களுக்கு இது சவாலாக அமையலாம். குறிப்பாக, பயோகான், சன் பார்மா போன்ற காப்புரிமை மருந்துகளை தயாரிக்கும் முன்னணி இந்திய நிறுவனங்கள் அமெரிக்க சந்தையில் கடும் விலை அழுத்தத்தை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.
மேலும், ஒரு ஆண்டிற்கு பிறகு ஜெனரிக் மருந்துகள் குறித்தும் மறுஆய்வு செய்யப்படும் என வெள்ளை மாளிகை அறிவித்துள்ளது. இது இந்தியாவின் மருந்துத் துறை மீதான எதிர்கால முதலீடுகளை பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது. மருந்துகள் தயாரிப்பில் இந்தியா போன்ற நாடுகளை சார்ந்திருப்பதை குறைத்து, சுயசார்பு அடையவே அமெரிக்கா இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளது.