டொனால்டு டிரம்ப் குறித்து ஆக்ரோஷமான விவாதம்.. மகளை சுட்டு கொலை செய்த தந்தை..!

டெக்சாஸ் துப்பாக்கிச் சூடு

Siva

, புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (17:25 IST)
அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் துப்பாக்கி உரிமம் மற்றும் அரசியல் குறித்த காரசாரமான விவாதத்தின் முடிவில், தந்தை தனது 23 வயது மகளை சுட்டுக்கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பிரிட்டனின் செஷையர் பகுதியை சேர்ந்த லூசி ஹாரிசன் என்ற 23 வயது இளம்பெண், தனது தந்தை கிரிஸ் ஹாரிசனை சந்திக்க டெக்சாஸ் சென்றிருந்தார். அப்போது டொனால்ட் ட்ரம்ப் மற்றும் துப்பாக்கி கலாச்சாரம் குறித்து தந்தைக்கும் மகளுக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
வாக்குவாதத்தின் போது லூசி மாடிக்கு சென்ற நிலையில், தந்தை அவரை அறைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார். சில நொடிகளில் துப்பாக்கி வெடிக்கும் சத்தம் கேட்டுள்ளது. லூசி ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்து உயிரிழந்தார். 
 
விசாரணையில், தந்தை கிரிஸ் ஹாரிசனுக்கு மது அருந்தும் பழக்கம் இருந்ததும், சம்பவத்தன்று அவர் போதையில் இருந்ததும் தெரியவந்தது. துப்பாக்கியை காட்ட முயன்றபோது அது எதிர்பாராமல் வெடித்ததாக அவர் தரப்பில் கூறப்பட்டாலும், ஒரு சிறிய அரசியல் விவாதம் மகளின் உயிரைப் பறித்த சோகம் உறவினர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
