வங்கதேச புதிய பிரதமர் பதவியேற்பு விழா.. இந்தியாவுக்கு அழைப்பு.. ஆனால் பிரதமர் மோடி போகவில்லை.. என்ன காரணம்?

பங்களாதேஷ் அரசியல்

Siva

, ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026 (08:59 IST)
வங்கதேசத்தின் புதிய பிரதமராக பி.என்.பி கட்சி தலைவர் தாரிக் ரஹ்மான் வரும் பிப்ரவரி 17-ஆம் தேதி பதவியேற்க உள்ளார். டாக்காவில் உள்ள நாடாளுமன்ற வளாகத்தின் தெற்கு பிளாசாவில் நடைபெறும் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க விழாவில், அந்நாட்டின் புதிய அமைச்சரவையும் பொறுப்பேற்க உள்ளது. 
 
இந்த விழாவில் பங்கேற்க இந்தியா, சீனா, பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட 13 நாடுகளின் தலைவர்களுக்கு இடைக்கால அரசாங்கத்தின் முதன்மை ஆலோசகர் முஹம்மது யூனுஸ் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பிரெஞ்சு அதிபருடனான சந்திப்பு காரணமாக அவர் சார்பாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் அல்லது குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு பி.என்.பி கட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவது, இந்தியா-வங்கதேசம் இடையிலான வர்த்தகம், பாதுகாப்பு மற்றும் பிராந்திய ஒத்துழைப்பில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது குறித்த விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.
 
