முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாகிஸ்தான் நட்பை முறிக்குமா வங்கதேசத்தின் புதிய அரசு? என்ன செய்ய போகிறார் ராரிக் ரஹ்மான்?

Advertiesment
பங்களாதேஷ் அரசியல்

Siva

, சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (16:15 IST)
வங்கதேசத்தின் அடுத்த பிரதமராக தாரிக் ரஹ்மான் பொறுப்பேற்க உள்ள நிலையில், அந்நாட்டின் வெளியுறவு கொள்கையில் மாற்றம் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
இடைக்கால ஆட்சியின் போது முஹம்மது யூனுஸ் பாகிஸ்தானுக்கு வழங்கிய அதீத சலுகைகள் மற்றும் ஐ.எஸ்.ஐ அமைப்பின் தலையீடுகள் இந்தியாவின் பாதுகாப்பிற்கு கவலையை ஏற்படுத்தின. ஆனால், தாரிக் ரஹ்மான், இந்தியாவுடன் நட்பு என்பதில் உறுதியாக உள்ளார்.
 
அவர் பாகிஸ்தானுடன் சாதாரண உறவைப் பேணினாலும், அந்நாடு தனது நாட்டின் உள்விவகாரங்களில் தலையிடுவதை அனுமதிக்க மாட்டார் என்று தெரிகிறது. குறிப்பாக, 1971 போரில் பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக இருந்த ஜமாத்-இ-இஸ்லாமி கட்சியிடமிருந்து அவர் விலகி நிற்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
இந்தியாவுடனான நல்லுறவின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்துள்ள அவர், டெல்லி மற்றும் இஸ்லாமாபாத் இடையே ஒரு சமநிலையான அணுகுமுறையை கையாளுவார் என்று அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். 
 
வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாட்டை சீரமைப்பதே அவரது தற்போதைய முன்னுரிமையாகும். பாகிஸ்தானின் ஆதிக்கத்தை மக்கள் விரும்பாத நிலையில், தாரிக் ரஹ்மானின் இந்த யதார்த்தமான அணுகுமுறை தெற்காசிய அரசியலில் ஒரு புதிய திருப்பமாக அமையும்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அமித்ஷா அடிக்கடி தமிழ்நாட்டுக்கு வரவேண்டும்: அப்ப தான் நாங்க ஈஸியா ஜெயிப்போம்: அன்பில் மகேஷ்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos