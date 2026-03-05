ஈரான் ஏவிய வெடிக்காத ஏவுகணை.. சிரியா சிறுவர்களின் விளையாட்டு பொம்மையான அதிசயம்..!

Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (13:45 IST)
Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (13:43 IST)
மத்திய கிழக்கில் போர் மேகங்கள் சூழ்ந்துள்ள நிலையில், ஈரானிலிருந்து இஸ்ரேலை நோக்கி ஏவப்பட்ட சக்திவாய்ந்த ஏவுகணை ஒன்று தொழில்நுட்பக் கோளாறால் இலக்கு தவறி சிரியாவின் புல்வெளியில் விழுந்து கிடப்பது உலகையே உலுக்கியுள்ளது.
சுமார் 1,600 மைல் தூரம் பாய்ந்து தாக்கும் வல்லமை கொண்ட இந்த ஏவுகணை, சிரியாவின் கமிஷ்லி பகுதியில் வெடிக்காமல் தலைகீழாக புதைந்து கிடக்கிறது. இதன் ஆபத்தை அறியாத சிரியாவின் ஆடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள், அந்த ஏவுகணையை ஒரு விளையாட்டு பொருளாக கருதி அதன் மீது ஏறி விளையாடும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
சுமார் 90 கிலோ வெடிமருந்துகளை சுமந்து செல்லும் இந்த 'ஷாஹித்' ரக ஏவுகணை ஒருவேளை வெடித்திருந்தால், அந்த இடமே சுடுகாடாக மாறியிருக்கும். ஒருபுறம் துபாய், அபுதாபி போன்ற நகரங்கள் மீது ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதல்களை தீவிரப்படுத்தி வரும் வேளையில், மறுபுறம் இலக்கு தவறும் ஏவுகணைகள் அப்பாவி மக்களின் உயிரை பணயம் வைக்கின்றன.
வல்லரசுகளின் அதிகார போட்டியில் சம்மந்தமே இல்லாத அப்பாவி பொதுமக்களின் உயிரில் விளையாடுவது சர்வதேச அளவில் பெரும் கண்டனங்களை எழுப்பியுள்ளது.