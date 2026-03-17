போர்க்கப்பல் எல்லாம் அனுப்ப முடியாது.. நீங்க ஆரம்பிச்ச போரை நீங்களே பார்த்துக்கோங்க.. டிரம்பிடம் கைவிரித்த பிரிட்டன் பிரதமர்..

Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (08:30 IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (08:32 IST)
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் போர் பதற்றம் அதிகரித்துள்ள சூழலில், ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு போர்க்கப்பல்களை அனுப்ப வேண்டும் என்ற அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் கோரிக்கையைப் பிரிட்டன் பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளார்.
இப்பிரச்சினை ஒரு நீண்டகாலப் போராக மாறுவதை பிரிட்டன் விரும்பவில்லை என்றும், இது சாமானிய மக்களின் வாழ்க்கை செலவை மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
உலக எண்ணெய் விநியோகத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் இப்பாதையை ஈரான் முடக்கியுள்ளதால் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்துள்ளது. இதற்கு ராணுவ ரீதியான தீர்வை டிரம்ப் வலியுறுத்த, ஸ்டார்மர் பேச்சுவார்த்தை மூலமான தீர்வையே முன்னிறுத்துகிறார்.
பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, கனடா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளும் பிரிட்டனின் இந்த முடிவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. அமெரிக்காவின் அழுத்தங்களுக்கு பணியாமல், போர்க்கப்பல்களுக்கு பதிலாகக் கண்ணிவெடி அகற்றும் ட்ரோன்களை மட்டுமே அனுப்பப் பிரிட்டன் ஆலோசித்து வருகிறது.