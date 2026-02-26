முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இரு பெண்களுடன் இருக்கும் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் புகைப்படம்.. எப்ஸ்டீன் ஃபைல்ஸ் பரபரப்பும், குடும்பத்தினரின் விளக்கமும்..!

Advertiesment
Stephen Hawking
BY: Siva
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (14:03 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (14:04 IST)
google-news
மறைந்த புகழ்பெற்ற இயற்பியலாளர் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங், சர்ச்சைக்குரிய தொழிலதிபர் ஜெப்ரி எப்ஸ்டீன் தொடர்பான கோப்புகளில் இடம்பெற்றுள்ளது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
2006-ம் ஆண்டு கரீபியன் தீவுகளில் நடந்த அறிவியல் கருத்தரங்கின் போது, ஹாக்கிங் இரு பெண்களுடன் இருக்கும் புகைப்படம் ஒன்று தற்போது வெளியாகியுள்ளது. 
 
அந்த பெண்கள் ஹாக்கிங்கின் நீண்டகால மருத்துவப் பணியாளர்கள் என்றும், உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட அவருக்கு 24 மணிநேர மருத்துவ உதவி தேவைப்பட்டதால் அவர்கள் அவருடன் இருந்ததாகவும் அவரது குடும்பத்தினர் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
 
இந்த கோப்புகளில் ஹாக்கிங் பெயர் பலமுறை குறிப்பிடப்பட்டாலும், அவர் மீதான தவறான நடத்தை குற்றச்சாட்டுகளை எப்ஸ்டீன் மறுத்ததற்கான ஆதாரங்களும் உள்ளன. 
 
எப்ஸ்டீன் வழங்கிய நிதியில் நடத்தப்பட்ட அந்த மாநாட்டில் ஹாக்கிங் பங்கேற்றது உண்மைதான் என்றாலும், அவர் எந்தவொரு தவறான செயலிலும் ஈடுபடவில்லை என்றும், அவர் மீதான அவதூறுகள் ஆதாரமற்றவை என்றும் அவரது தரப்பு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் சம்பளம்.. ரூ.6,000 கோடி அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய செலவு..!
Home
Explore
Shorts
Photos
Videos