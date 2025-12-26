மெக்கா மசூதி மேல்தளத்தில் இருந்து குதித்து தற்கொலை முயற்சி.. காப்பாற்றிய பாதுகாப்பு அதிகாரிக்கு எலும்பு முறிவு..!

மெக்காவிலுள்ள புனித மஸ்ஜித் அல்-ஹராம் மசூதியில், மேல் தளத்திலிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்ய முயன்ற நபரை தடுத்து நிறுத்தி பாதுகாப்பு அதிகாரி ஒருவர் உயிரை காப்பாற்றியுள்ளார். இந்த சம்பவத்தின் போது தற்கொலைக்கு முயன்ற நபர் தரையில் மோதாமல் தடுத்த பாதுகாப்பு அதிகாரிக்கு எலும்பு முறிவுகள் உள்ளிட்ட பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் வீடியோவில், ஒரு நபர் மசூதியின் விளிம்பிற்கு செல்வதும், அவரை மீட்பதற்காக பாதுகாப்பு அதிகாரி விரைந்து செயல்படுவதும் பதிவாகியுள்ளது.
இந்த சம்பவம் குறித்து மெக்கா பிராந்திய எமிரேட் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், சிறப்பு பாதுகாப்புப் படையினர் உடனடியாக செயல்பட்டு சூழ்நிலையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காயமடைந்த அதிகாரி மற்றும் தற்கொலைக்கு முயன்ற நபர் ஆகிய இருவரும் உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இது குறித்து பேசிய புனித மசூதியின் தலைமை இமாம் அப்துர் ரஹ்மான் அல் சுதைஸ், "உங்களை நீங்களே அழிவுக்குள்ளாக்கி கொள்ளாதீர்கள்" என்ற குர்ஆன் வசனத்தை மேற்கோள் காட்டி, உயிரைப் பாதுகாப்பதே இஸ்லாத்தின் அடிப்படை போதனை என்று வலியுறுத்தினார்.