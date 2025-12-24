சவூதி அரேபியாவின் பனிப்பொழிவு இந்தியாவுக்கு இயற்கை தரும் எச்சரிக்கையா? ஆய்வாளர்கள் கருத்து என்ன?

சவூதி அரேபியாவின் வடக்கு பிராந்தியங்களான தபுக் போன்ற பகுதிகளில் இந்த ஆண்டு பெய்துள்ள பனிப்பொழிவு உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பாலைவன மணல் பரப்பில் ஒட்டகங்கள் பனியில் நடந்து செல்லும் காட்சிகள் அழகானவை என்றாலும், அவை பூமி எதிர்கொண்டுள்ள பருவநிலை மாற்றத்தின் அபாயகரமான அறிகுறியாகும்.
காலநிலை மாற்றம் என்பது வெறும் வெப்பம் அதிகரிப்பது மட்டுமல்ல, அது இயற்கையின் சமநிலையை முற்றிலும் சீர்குலைப்பதாகும் என்பதை இந்த நிகழ்வு உறுதிப்படுத்துகிறது.
இந்த ஆண்டு இந்தியாவிலும் இத்தகைய தீவிர வானிலை மாற்றங்கள் நேரடியாக உணரப்பட்டன. வட இந்தியாவில் வரலாறு காணாத வெப்ப அலைகளும், இமயமலை பகுதிகளில் மேகவெடிப்பினால் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளமும் இதற்கு சான்றாகும்.
விவசாயம், நீர் மேலாண்மை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு என அனைத்தும் பருவநிலை சார்ந்தே இயங்குவதால், இத்தகைய மாற்றங்கள் பொருளாதார பாதிப்புகளை உண்டாக்குகின்றன.
சவூதி அரேபியாவின் பனிப்பொழிவை ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமாக மட்டும் பார்க்காமல், பருவநிலை நெருக்கடி ஏற்கனவே நம் வீட்டிற்குள் நுழைந்துவிட்டது என்பதற்கான எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.