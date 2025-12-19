முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சவுதியில் பிச்சையெடுத்த 24000 பாகிஸ்தான் பிச்சைக்காரர்கள்.. நாடு கடத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு..!

சவூதி விசா கட்டுப்பாடு

Siva

, வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (11:59 IST)
சவூதி அரேபியா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய நாடுகள் பாகிஸ்தானியர்களுக்கு விசா வழங்குவதில் கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன. இந்த ஆண்டு மட்டும் பிச்சையெடுத்த புகாரில் 24,000 பாகிஸ்தானியர்களை சவூதி அரேபியா நாடு கடத்தியுள்ளது. சுற்றுலா மற்றும் உம்ரா விசாக்களை பயன்படுத்தி புனித தலங்களான மக்கா மற்றும் மதினாவில் திட்டமிடப்பட்ட முறையில் பிச்சையெடுக்கும் கும்பல்கள் அதிகரித்துள்ளதே இதற்கு காரணம்.
 
பாகிஸ்தானின் புலனாய்வு அமைப்பான FIA, 2025-ல் மட்டும் இது போன்ற 66,000க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளை விமான நிலையங்களிலேயே தடுத்து நிறுத்தியுள்ளது. வளைகுடா நாடுகளில் பிச்சையெடுத்ததாக கைது செய்யப்படுபவர்களில் 90% பேர் பாகிஸ்தானியர்கள் என தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
இது ஒரு வறுமையின் வெளிப்பாடாக இல்லாமல், ஒரு லாபகரமான 'தொழிலாகவே' நடத்தப்படுவதாக சட்ட வல்லுநர்கள் விமர்சிக்கின்றனர். இந்த விவகாரம் பாகிஸ்தானின் சர்வதேச நற்பெயருக்குப் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதோடு, மற்ற நாடுகளுக்கும் விசா கட்டுப்பாடுகள் பரவும் அச்சத்தை உண்டாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

