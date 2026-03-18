சீனாவுக்கு சென்று கொண்டிருந்த 7 எண்ணெய் கப்பல்கள்.. திடீரென இந்தியாவுக்கு யூடர்ன் அடித்த மர்மம் என்ன?

BY: Siva
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (15:03 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (15:05 IST)
ஈரான் போர் காரணமாக மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்தியா தற்போது ரஷ்யாவிலிருந்து இறக்குமதியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. 
 
இதன் ஒரு பகுதியாக, சீனாவிற்குச் செல்லவிருந்த ரஷ்ய எண்ணெய் தாங்கிய 'அக்வா டைட்டன்' கப்பல், தெற்கு சீனக் கடலில் திடீரென யு-டர்ன் எடுத்து தற்போது இந்தியாவை நோக்கி வந்துகொண்டிருக்கிறது. பால்டிக் கடல் துறைமுகத்திலிருந்து ஜனவரி இறுதியில் புறப்பட்ட இந்த கப்பல், மார்ச் 21 அன்று மங்களூரு வந்தடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
சமீப காலத்தில் மட்டும் இந்திய சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்கள் ஒரே வாரத்தில் சுமார் 3 கோடி பேரல் ரஷ்ய எண்ணெயை வாங்கியுள்ளன. அக்வா டைட்டன் தவிர, 'ஜூஜூ என்'  உள்ளிட்ட மேலும் ஏழு கப்பல்கள் சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு தங்கள் இலக்கை மாற்றியுள்ளன. 
 
ஜப்பான் மற்றும் தென்கொரியா போன்ற நாடுகளும் மீண்டும் ரஷ்ய எண்ணெயை வாங்க தொடங்கியுள்ளதால், சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயரக்கூடும் என கணிக்கப்படுகிறது. எரிசக்தி பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய இந்தியா எடுத்துள்ள இந்த அதிரடி முடிவு சர்வதேச கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva

