நண்பேன்டா!.. இந்தியாவுக்கு 95 லட்சம் பேரல் கச்சா எண்ணெய் அனுப்ப ரெடி!.. ரஷ்யா அறிவிப்பு...

BY: Mahendran
Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (12:50 IST) Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (12:52 IST)
இந்தியா கடந்த பல வருடங்களாகவே ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணைய் வாங்கி வருகிறது.. ஆனால் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கினால் இந்தியாவுக்கு அதிக அளவு வரி விதிப்போம் என அமெரிக்கா அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மிரட்டினார். ஆனாலும் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை இந்தியா நிறுத்தவில்லை..

இதனால் கோபமடைந்த டொனாட்ல் டிரம்ப் இந்தியாவின் இறக்குமதி வரியை 25 சதவீதமாக உயர்த்தினார்.. அது மட்டுமில்லாமல் கூடுதலாக 25 சதவீத வரி விதித்தார். எனவே இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருள்களுக்கு இந்திய தரப்பில் 50 சதவீத வரியை செலுத்த வேண்டியிருந்தது..

அதன்பின், இந்தியாவுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் இடையே பேச்சு வார்த்தை நடந்து அதில் சமூக உடன்பாடு ஏற்பட்டது. அப்போது இனிமேல் ரஷ்யாவிடமிருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்காது என டிரம்ப் தெரிவித்தார். மேலும் இந்தியாவுக்கு தேவையான கச்சா எண்ணெயை அமெரிக்காவே கொடுக்கும் எனவும் அறிவித்தார்.. அதோடு இந்தியாவுக்கான கூடுதல் வரியை ரத்து செய்ததோடு,  இறக்குமதி வரியை 18 சதவீதமாக குறைத்தும் அறிவித்தார். ஆனால் தற்போது ஈரான், இஸ்ரேல், அமெரிக்கா நாடுகளுக்கிடயே போர் நடைபெற்று வரும் நிலையில் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகம் தடைபட்டிருக்கிறது.. குறிப்பாக ஈரானில் இருந்து இந்தியாவுக்கு வரும் கச்சா எண்ணெய் நின்று விட்டது..

இந்நிலையில், மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள போர் காரணமாக எரிபொருள் விநியோகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக இந்தியாவுக்கு 95 லட்சம் பேல்களில் கச்சா எண்ணெய் அனுப்ப நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என ரஷ்ய அறிவித்திருக்கிறது..

