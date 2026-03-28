Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஏப்ரல் 1ம் தேதி முதல் ஏற்றுமதிக்கு தடை!.. பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா?..!

BY: Mahendran
Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (11:42 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (11:45 IST)
ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் தாக்குதல் நடத்தி வருவதால் கடந்த சில நாட்களாகவே இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் சரியாக நடைபெறவில்லை. அதன் காரணமாக எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. குறிப்பாக பெட்ரோல் டீசல், மற்றும் கேஸ் சிலிண்டர் கிடைப்பதிலும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் ஹோட்டல் தொழில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நிறைய ஹோட்டல்கள் விறகடுப்புக்கு மாறி வருகிறது..

கேஸ் சிலிண்டர் கிடைக்காததால் பல உணவகங்கள் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்தியா 45 சதவீதத்திற்கும் மேல் கச்சா எண்ணெயை வளைகுடா நாடுகளுக்கு பெற்று வந்தது. ஆனால் போர் காரணமாக அது நடக்கவில்லை. மேலும், கச்சா எண்ணெய் கப்பல்கள் செல்லும் ஹோர்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் அரசு முடி விட்டதால் இந்தியாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் சரியாக கிடைக்கவில்லை. எனவே ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் முடிவை இந்தியா எடுத்தது. இந்நிலையில்தான் ஏப்ரல் 1ம் தேதி முதல் ஜூலை மாதம் வரை பெட்ரோல் ஏற்றுமதிக்கு ரஷ்யா தடை விதித்திருக்கிறது..

மத்திய கிழக்கில் போர் நடக்கும் சூழல், சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் பராமரிப்பு பணிகள், கச்சா எண்னெய் சந்தையில் நிலையற்ற தன்மை போன்ற காரணங்களால் ரஷ்யா இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெயும் பெட்ரோலும் கிடைக்கவில்லையென்றால் இந்தியா அதை எப்படி சமாளிக்கும் என தெரியவில்லை.. அநேகமாக பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் ஆகியவற்றின் விலை கடுமையாக உயரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று திடீர் உயர்வு.. இனி இறங்க வாய்ப்பே இல்லையா?

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos