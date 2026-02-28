முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பஹ்ரைன், குவைத், UAE பகுதியில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்களை குறிவைத்த ஈரான்.. அதிரடி பதில் தாக்குதல்..!

ஈரான்
BY: Siva
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (15:40 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (15:32 IST)
மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இன்று ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இணைந்து ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தின. இஸ்ரேல் இதனை ஒரு 'முன்னெச்சரிக்கை' தாக்குதல் என்று குறிப்பிட்டது. 
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரானில் வெடிகுண்டு சத்தங்கள் கேட்டதை அடுத்து, இது ஒரு "முக்கிய போர் நடவடிக்கை" என்று உறுதிப்படுத்தினார்.
 
இதற்கு பதிலடியாக, ஈரான் தனது பதிலடித் தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளது. பஹ்ரைன், குவைத் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் அமைந்துள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்களைக் குறிவைத்து ஈரான் அதிரடித் தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
பல வாரங்களாக போர் விளிம்பில் இருந்த மத்திய கிழக்கு பிராந்தியம், தற்போது முழு அளவிலான ராணுவ மோதலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. ஈரானின் இந்த தீவிரமான பதிலடி, இப்பகுதியில் உள்ள அமெரிக்கப் படைகளுக்கு பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளது. சர்வதேச நாடுகள் இந்த மோதலை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்து வரும் வேளையில், போர் மேகங்கள் மேலும் சூழ்ந்துள்ளன.
 
Edited by Siva

