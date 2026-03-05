முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






போர் ஆபத்தில் இந்தியா!.. சைலண்ட் மோடில் மோடி!... ராகுல் காந்தி கோபம்....

Advertiesment
rahul modi
BY: Mahendran
Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (13:05 IST) Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (13:09 IST)
google-news
ஈரான் அரசு அணு ஆயுதங்களை தயாரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் ஈரான் நாட்டின் மீது கடந்த சில நாட்களாக தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததால் இந்த போர் துவங்கியிருக்கிறது. இஸ்ரேலின் தாக்குதலால் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி கொல்லப்பட்டார். அவரின் குடும்பத்தில் பலரும் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஈரானில் இதுவரை 600க்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்.

இதற்கு பதிலடி கொடுக்க நினைத்த ஈரான், அமெரிக்க இராணுவ தளங்கள் அமைந்துள்ள வளைகுடா நாடுகளின் மீது தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.. இதனால் சவுதி அரேபியா, துபாய், அபுதாபி, பக்ரைன், மஸ்கட், லெபனான் ஆகிய நாடுகளில் வசிக்கும் மக்கள் பீதியடைந்திருக்கிறார்கள். துபாயில் விமான நிலையம் மூடப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக லெபானில் இருந்து மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வெளியேறி வருகிறார்கள்.

மேலும் இந்தியாவில் பயிற்சியை முடித்துவிட்டு இந்திய பெருங்கடலில் சென்றுகொண்டிருந்த ஈரான் நாட்டு போர்க்கப்பலை அமெரிக்கா ராணுவம் தாக்கியது. அதில், கப்பலில் இருந்த 150க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துவிட்டனர். இந்நிலையில், எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ள கருத்தில் ‘இந்திய பெருங்கடலில் ஈரான் போர்க்கப்பலை மூழ்கடித்து இருக்கிறது அமெரிக்கா.. போர் நம்முடைய வாசல் வரை வந்துவிட்டது..

ஆனால் பிரதமர் மோடி இதைப்பற்றி எதுவும் பேசாமல் மௌனம் காக்கிறார்.. இதுபோன்ற ஒரு தருணத்தில் இந்தியாவுக்கு ஒரு நிலையான பிரதமர் தேவை.. ஆனால் அமெரிக்காவிடம் நாட்டையே விட்டுக் கொடுத்த ஒரு பிரதமரை நாம் வைத்திருக்கிறோம்’ என கோபப்பட்டிருக்கிறார்

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நண்பேன்டா!.. இந்தியாவுக்கு 95 லட்சம் பேரல் கச்சா எண்ணெய் அனுப்ப ரெடி!.. ரஷ்யா அறிவிப்பு...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos