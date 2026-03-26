போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர ஈரான் என்னிடம் கெஞ்சியது: டிரம்பின் சமூக வலைத்தள பதிவு வைரல்..!

Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (17:15 IST)
Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (17:00 IST)
ஈரான் நாடு போரை முடிவுக்கு கொண்டுவரவும், அமெரிக்காவுடன் அமைதி ஒப்பந்தம் செய்துகொள்ள துடிப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரானியத் தலைவர்கள் தனது 15 அம்ச அமைதித் திட்டத்தை நிராகரித்த ஒரு நாளுக்கு பிறகு டிரம்ப் இந்த கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார். ஈரானின் ராணுவ வலிமை முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டுவிட்டதாகவும், மீண்டு வர வாய்ப்பே இல்லை என்றும் அவர் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
ஈரானிய பேச்சுவார்த்தையாளர்கள் மிகவும் வித்தியாசமானவர்கள் மற்றும் விசித்திரமானவர்கள் என்று குறிப்பிட்ட டிரம்ப், அவர்கள் அமெரிக்காவிடம் ஒப்பந்தத்திற்காக கெஞ்சுவதாக கூறியுள்ளார். இருப்பினும், ஈரானிய தரப்பு பகிரங்கமாக தனது திட்டத்தை பரிசீலிப்பதாக மட்டுமே கூறி வருவதை தவறு என்று அவர் சாடியுள்ளார்.
மிகவும் தாமதமாகும் முன்பே அவர்கள் தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும், ஒருமுறை காலம் கடந்துவிட்டால் பின்வாங்க முடியாது, அதன் விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும் என்று டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். ஈரானின் அணு ஆயுத முயற்சி மற்றும் பிராந்திய மோதல்கள் தொடர்பான இந்த மோதல் சர்வதேச அளவில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.