முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாகிஸ்தானை டாய்லெட் பேப்பரை விட மோசமாக அமெரிக்கா நடத்தியது: அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப் ஆவேசம்!

Advertiesment
பாகிஸ்தான் அரசியல்

Siva

, புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (10:59 IST)
பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப், அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உரை சர்வதேச அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அமெரிக்கா தனது சுயநலத்திற்காக பாகிஸ்தானை பயன்படுத்திக் கொண்டு, காரியம் முடிந்தவுடன் அதை "டாய்லெட் பேப்பரை விட மோசமாக" தூக்கி எறிந்துவிட்டதாக அவர் மிக காட்டமாக சாடியுள்ளார்.
 
ஆப்கானிஸ்தான் போரில் அமெரிக்காவுடன் இணைந்திருக்கக் கூடாது என்றும், 1999-க்கு பிறகு எடுக்கப்பட்ட அந்த முடிவு பாகிஸ்தானுக்கு ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்புகளை ஏற்படுத்தியிருப்பதாகவும் அவர் ஒப்புக்கொண்டார். 
 
மேலும், 1980களில் சோவியத் யூனியனுக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் முன்னெடுத்த புனிதப் போர் என்பது மத கடமையல்ல, அது முழுக்க முழுக்க அமெரிக்காவின் அரசியல் தேவைக்காக திணிக்கப்பட்டது என்றும் அவர் பகிரங்கமாக தெரிவித்தார்.
 
ஜியா-உல்-ஹக் மற்றும் பர்வேஸ் முஷாரஃப் போன்ற இராணுவ ஆட்சியாளர்கள் நாட்டை பிற நாடுகளின் போரில் சிக்க வைத்ததாகவும், அதனால் இன்றும் பாகிஸ்தான் வன்முறை மற்றும் பொருளாதார சிக்கலில் தவிப்பதாகவும் அவர் வேதனை தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் தேசிய கீதம் ஒலிக்கும் முன் வந்தே மாதரம் கட்டாயம்.. மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos