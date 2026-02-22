முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாகிஸ்தானின் வான்வழி தாக்குதல்.. பெண்கள், குழந்தைகள் உள்பட ஏராளமானோர் பலி..!

Advertiesment
Pakistan

Siva

, ஞாயிறு, 22 பிப்ரவரி 2026 (08:25 IST)
பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் எல்லை பகுதிகளில் பாகிஸ்தான் விமானப்படை நடத்திய அதிரடி வான்வழி தாக்குதலில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உட்பட ஏராளமான ஆப்கானிய பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டும், காயமடைந்தும் உள்ளனர். 
 
பாகிஸ்தானில் சமீபகாலமாக அதிகரித்து வரும் தற்கொலை படை தாக்குதல்களுக்கு ஆப்கானிஸ்தானை தளமாகக் கொண்டு செயல்படும் பயங்கரவாத அமைப்புகளே காரணம் என்று இஸ்லாமாபாத் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. 
 
குறிப்பாக ரமலான் மாத தொடக்கத்தில் இஸ்லாமாபாத் மசூதி ஒன்றில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் 31 பேர் உயிரிழந்ததற்கு பதிலடியாக இந்தத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக பாகிஸ்தான் தகவல் துறை அமைச்சர் அத்தாவுல்லா தரார் தெரிவித்துள்ளார். 
 
2021-ல் தலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சியைப் பிடித்தது முதல் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே எல்லை போர் மற்றும் பயங்கரவாதம் குறித்த மோதல்கள் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் மகன்!.. அதிமுக அதிர்ச்சி!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos