எண்ணெய் இல்லை, பணம் இல்லை, அணிவகுப்பும் இல்லை: பாகிஸ்தானில் பயங்கர நெருக்கடி; வளைகுடா மார்ச் 23 குடியரசு தின நிகழ்வுகள் ரத்து..!

Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (09:53 IST)
Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (09:57 IST)
வளைகுடா எண்ணெய் நெருக்கடி மற்றும் பொருளாதார சரிவு காரணமாக, பாகிஸ்தான் தனது தேசிய தினமான மார்ச் 23 அன்று நடைபெறவிருந்த ராணுவ அணிவகுப்பை ரத்து செய்துள்ளது.
மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர்ச் சூழலால் ஹார்முஸ் நீரிணை மூடப்பட்டதே இந்த எரிசக்தி தட்டுப்பாட்டிற்கு முக்கிய காரணமாகும். இதனை சமாளிக்க பள்ளிகள் மூடல், வீட்டிலிருந்தே பணிபுரிதல் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளின் வெளிநாட்டு பயணங்களுக்கு தடை போன்ற கோவிட் காலக் கட்டுப்பாடுகளை அரசு மீண்டும் அமல்படுத்தியுள்ளது.
ரம்ஜான் மாதத்தில் எரிபொருள் விலை லிட்டருக்கு ரூ.55 உயர்ந்துள்ளதால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை விண்ணை தொட்டுள்ளது. இதனால் நடுத்தர குடும்பங்கள் கடும் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளன.
வரலாற்று சிறப்புமிக்க லாகூர் தீர்மானத்தை கொண்டாடும் இந்த தினத்தை, தற்போதைய சூழலில் மிக எளிமையாக கொண்டாட பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், அரசியல்வாதிகளின் ஊதிய குறைப்பு போன்ற சிக்கன நடவடிக்கைகள் மூலம் நிதி நெருக்கடியை சமாளிக்க பாகிஸ்தான் முயற்சித்து வருகிறது.