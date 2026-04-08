போர் நிறுத்த அறிவிப்பு எதிரொலி.. தலைகீழாக குறைந்த கச்சா எண்ணெய் விலை..!

Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 (08:59 IST)
Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 (08:56 IST)
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரானுடன் இரண்டு வார கால தற்காலிக போர்நிறுத்தத்தை அறிவித்ததை தொடர்ந்து, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.
போர் காரணமாக கடந்த மார்ச் மாதத்தில் 50 சதவீதத்திற்கும் மேலாக உயர்ந்திருந்த எண்ணெய் விலை, இந்த அறிவிப்பு வெளியான சில நிமிடங்களிலேயே சரிய தொடங்கியது. பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் ஒரு பேரலுக்கு 109.77 டாலரிலிருந்து 95.06 டாலராக குறைந்தது. அதேபோல், அமெரிக்காவின் டபிள்யூ.டி.ஐ கச்சா எண்ணெய் விலையும் பேரலுக்கு சுமார் 20 டாலர் வரை சரிந்தது.
உலக நாடுகளின் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு தேவையில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு செல்லும் முக்கிய நீர்வழியான 'ஹார்முஸ் ஜலசந்தி' உடனடியாக மீண்டும் திறக்கப்படுவதே இந்த விலை வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாகும்.
ஈரானுடனான நீண்டகால அமைதி ஒப்பந்தத்திற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் முன்னேற்றமடைந்து வருவதாக டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். இந்த போர்நிறுத்த அறிவிப்பால் உலகெங்கிலும் நிலவி வந்த பணவீக்க அச்சம் தற்காலிகமாக நீங்கியுள்ளது.
எண்ணெய் விலை சரிந்த அதே வேளையில், அமெரிக்க பங்குச் சந்தைகள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி போன்ற முதலீடுகள் கணிசமான உயர்வை சந்தித்தன. இருப்பினும், இந்த நிம்மதி நிரந்தரமானதா என்பது ஏப்ரல் 10 அன்று நடைபெறவுள்ள இறுதி பேச்சுவார்த்தையை பொறுத்தே அமையும்.
Siva
