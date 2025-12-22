முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வங்கதேசத்தில் இன்னொரு இளம் தலைவர் மீது துப்பாக்கி சூடு.. தொடர் தாக்குதலால் பரபரப்பு..!

வங்கதேசம்

Siva

, திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (14:16 IST)
வங்கதேசத்தின் குல்னா நகரில் தேசிய குடிமக்கள் கட்சியின் தொழிலாளர் பிரிவு மூத்த தலைவரான முகமது மோதலேப் ஷிக்தர் இன்று காலை அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் சுடப்பட்டார். 
 
சோனாடாங்கா பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டிற்குள் இருந்தபோது அவர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. தலையில் பலத்த காயமடைந்த அவர், உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் குல்னா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 
அடுத்த சில நாட்களில் குல்னாவில் நடைபெறவிருந்த பெரிய அளவிலான தொழிலாளர் பேரணிக்கான ஏற்பாடுகளை ஷிக்தர் முன்னின்று கவனித்து வந்த நிலையில் இந்த தாக்குதல் நடந்துள்ளது. 
 
தாகாவில் போராட்டக்காரர் ஓஸ்மான் ஹாதி சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சில நாட்களிலேயே இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. வங்கதேசத்தில் தற்போது நிலவும் அரசியல் ஸ்திரமற்ற சூழலில், ஊடக நிறுவனங்கள், கலாச்சார மையங்கள் மற்றும் சிறுபான்மையினர் மீது தொடர்ந்து தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. 
 
இந்த வன்முறையினால் பாதுகாப்பு கருதி இந்திய விசா மையங்களும் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன.
 
Edited by Siva

