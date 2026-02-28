முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மத்திய கிழக்கில் போர் மேகங்கள்: ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் ஏவுகணைத் தாக்குதல்!

ஈரான்
BY: Siva
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (15:22 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (15:24 IST)
ஈரான் தலைநகர் டெஹ்ரானில் உள்ள முக்கிய பகுதிகளைக் குறிவைத்து அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இணைந்து இன்று காலை ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தின. 
 
ஈரானின் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனியின் அலுவலகத்திற்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளும் இந்த தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின. இந்த தாக்குதலை தொடர்ந்து, ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய இரு நாடுகளும் தங்களது வான்வெளியை அதிரடியாக மூடியுள்ளன.
 
ஈரானின் அணுசக்தி மற்றும் ஏவுகணை திட்டங்களைக் கைவிட கோரி அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் விடுத்த எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து இந்த ராணுவ நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
பிப்ரவரி மாதம் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நடந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்த நிலையில், அமெரிக்கா தனது போர் விமானங்களையும் கப்பல்களையும் அந்த பகுதியில் பெருமளவில் குவித்திருந்தது. இந்த தாக்குதல் பல மாதங்களாக திட்டமிடப்பட்ட ஒன்று என இஸ்ரேல் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
ஈரானின் பதிலடி தாக்குதலுக்குத் தயாராக இஸ்ரேல் முழுவதும் அபாய சங்குகள் ஒலிக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மோதலால் மேற்கு ஆசியாவில் அமைதிக்கான வாய்ப்புகள் மங்கி, மீண்டும் ஒரு பெரும் போர் மூளும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
