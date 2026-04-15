முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒப்புக்கொண்ட அமெரிக்கா - ஈரான்.. 40 நாடுகள் கொடுத்த அழுத்தமா?

Advertiesment
iran
BY: Siva
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (15:32 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (15:34 IST)
google-news
மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நிலவும் மோதல் போக்கு, உலக அளவில் பெரும் பொருளாதார பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் இஸ்லாமாபாத்தில் நடைபெற்ற அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததால், வர்த்தக ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை இரு நாடுகளும் முற்றுகையிட்டுள்ளன. 
 
இது கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தை பாதித்து, சர்வதேச பொருளாதாரத்தில் மந்தநிலையை உருவாக்கும் என ஐஎம்எப் எச்சரித்துள்ளது. இந்த இக்கட்டான சூழலில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கான நம்பிக்கையை அளித்துள்ளார். 
 
அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் ஒரு முக்கிய திருப்பம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதற்கிடையில், ஏப்ரல் 21-ம் தேதியுடன் தற்காலிக போர் நிறுத்தம் முடிவடைவதால், அதற்குள் தீர்வு காண அமெரிக்க வெளியுறவு செயலாளர் மார்கோ ரூபியோ தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
 
மறுபுறம், ஜலசந்தி முற்றுகையால் பாதிக்கப்பட்ட பிரான்ஸ் மற்றும் பிரிட்டன் உள்ளிட்ட 40-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் ஒன்றிணைந்து, இந்த வழித்தடத்தை திறக்க அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றன. 
 
உலக நாடுகளின் கடும் எதிர்ப்பை சம்பாதிப்பதற்கு முன்னதாக, அமெரிக்காவும் ஈரானும் ஒரு சுமுகமான முடிவை எட்ட வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளன. வரும் ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதி எடுக்கப்படும் முடிவே உலக பொருளாதாரத்தின் ஸ்திரத்தன்மையை தீர்மானிக்கும்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வீட்டில் படித்துக்கொண்டிருந்த கல்லூரி மாணவியை வெட்டிய 3 பேர்!.. திருவள்ளூரில் அதிர்ச்சி...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos