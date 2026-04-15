மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒப்புக்கொண்ட அமெரிக்கா - ஈரான்.. 40 நாடுகள் கொடுத்த அழுத்தமா?

Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (15:32 IST)
மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நிலவும் மோதல் போக்கு, உலக அளவில் பெரும் பொருளாதார பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்தில் இஸ்லாமாபாத்தில் நடைபெற்ற அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததால், வர்த்தக ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை இரு நாடுகளும் முற்றுகையிட்டுள்ளன.
இது கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தை பாதித்து, சர்வதேச பொருளாதாரத்தில் மந்தநிலையை உருவாக்கும் என ஐஎம்எப் எச்சரித்துள்ளது. இந்த இக்கட்டான சூழலில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கான நம்பிக்கையை அளித்துள்ளார்.
அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் ஒரு முக்கிய திருப்பம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதற்கிடையில், ஏப்ரல் 21-ம் தேதியுடன் தற்காலிக போர் நிறுத்தம் முடிவடைவதால், அதற்குள் தீர்வு காண அமெரிக்க வெளியுறவு செயலாளர் மார்கோ ரூபியோ தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.
மறுபுறம், ஜலசந்தி முற்றுகையால் பாதிக்கப்பட்ட பிரான்ஸ் மற்றும் பிரிட்டன் உள்ளிட்ட 40-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் ஒன்றிணைந்து, இந்த வழித்தடத்தை திறக்க அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றன.
உலக நாடுகளின் கடும் எதிர்ப்பை சம்பாதிப்பதற்கு முன்னதாக, அமெரிக்காவும் ஈரானும் ஒரு சுமுகமான முடிவை எட்ட வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளன. வரும் ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதி எடுக்கப்படும் முடிவே உலக பொருளாதாரத்தின் ஸ்திரத்தன்மையை தீர்மானிக்கும்.