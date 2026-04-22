மார்க் ஜுக்கர்பெர்க் போலவே AI குளோன்.. அவரை போலவே சிந்திக்குமாம்?

Advertiesment
மெட்டா பணிநீக்கம்
BY: Siva
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (11:05 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (11:04 IST)
மெட்டா நிறுவனம் தனது செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயிற்றுவிப்பதற்காக, பணியாளர்களின் கணினி செயல்பாடுகளை கண்காணிக்கும் புதிய முறையை அமல்படுத்தியுள்ளது. இதற்காக அமெரிக்காவில் உள்ள தனது பணியாளர்களின் மவுஸ் அசைவுகள் கீபோர்டு தட்டச்சுகள் மற்றும் ஸ்கிரீன்ஷாட்களை சேகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
 
'மாடல் கேப்பபிலிட்டி இனிஷியேட்டிவ்' எனப்படும் இந்த திட்டம், மனிதர்கள் கணினியை எப்படி கையாளுகிறார்கள் என்பதை கற்றுக்கொண்டு, எதிர்காலத்தில் பணிகளை தானாகவே செய்யும் AI ஏஜென்ட்களை உருவாக்க உதவும்.
 
இந்த அதிரடி நடவடிக்கை ஒருபுறம் இருக்க, மெட்டா நிறுவனம் அடுத்த மாதம் சுமார் 8,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், மொத்தமாக 15,000 பேர் வரை வேலை இழக்க நேரிடும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
மார்க் ஜுக்கர்பெர்க் தலைமையிலான மெட்டா, மனித உழைப்பை குறைத்து AI சார்ந்த ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்க விரும்புவதே இதற்கு காரணம். இதற்காக மார்க் ஜுக்கர்பெர்க்கிற்கு என தனிப்பட்ட 'AI குளோன்' உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, இது அவரை போலவே சிந்தித்துச் செயல்படும் திறன் கொண்டது.
 
மெட்டா நிறுவனத்தின் இந்த 'AI for Work' முயற்சி, எதிர்காலத்தில் மென்பொருள் Coding உருவாக்குவது முதல் மேலாண்மை வரை அனைத்தையும் செயற்கை நுண்ணறிவே செய்யும் நிலையை நோக்கி நகர்கிறது.
 
Edited by Siva

