10 பெட்டாபைட் அளவிலான ராணுவ ரகசியங்களை திருடிய ஹேக்கர்கள்.. அனைத்தும் கிரிப்டோகரன்சிக்கு விற்பனை..!

China Supercomputer Hack
BY: Siva
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (18:07 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (18:08 IST)
சீனாவின் தேசிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் மையத்தின் சர்வரை ஊடுருவிய ஹேக்கர்கள், சுமார் 10 பெட்டாபைட் அளவிலான மிக ரகசியமான பாதுகாப்பு மற்றும் ராணுவ தரவுகளை திருடியுள்ளனர். 
 
தியான்ஜினில் உள்ள இந்த மையம், சீனாவின் விண்வெளி ஆய்வு மற்றும் போர் உருவகப்படுத்துதல் போன்ற 6,000-க்கும் மேற்பட்ட முக்கியமான ஆராய்ச்சி அமைப்புகளுக்கு முதுகெலும்பாக செயல்பட்டு வருகிறது.
 
திருடப்பட்ட தரவுகளில் போர் விமானங்களின் வடிவமைப்பு, ஏவுகணைகளின் வரைபடங்கள் மற்றும் மேம்பட்ட ராணுவ தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த ரகசிய ஆவணங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 
 
'FlamingChina' என்ற பெயரில் இயங்கும் ஹேக்கர் குழு, இந்த தரவுகளை டெலிகிராம் போன்ற தளங்களில் விற்பனைக்கு வைத்துள்ளது. ஒரு சாதாரண மடிக்கணினி 1 டெராபைட் சேமிப்பகத்தை கொண்டிருக்கும் நிலையில், அதைவிட 10,000 மடங்கு பெரிய அளவிலான தரவுகள் திருடப்பட்டுள்ளது உலக நாடுகளை அதிரவைத்துள்ளது.
 
ஹேக்கர்கள் ஒரு விபிஎன் நுழைவாயில் மூலமாக இந்த தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளனர். கடந்த ஆறு மாதங்களாக, பாதுகாப்பு அமைப்புகளின் கண்களில் படாமல் இருப்பதற்காக தரவுகளை சிறுக சிறுக பிரித்து திருடியுள்ளனர். திருடப்பட்ட ஆவணங்களில் "ரகசியம்" என்று முத்திரையிடப்பட்ட பல சீன அரசு கோப்புகளும் அடங்கும். 
 
இந்த தரவுகளின் முழுமையான தொகுப்பை நூற்றுக்கணக்கான டாலர்கள் மதிப்பிலான கிரிப்டோகரன்சிக்கு ஹேக்கர்கள் விற்பனை செய்து வருகின்றனர். இது சீனாவின் இணையப் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பில் உள்ள மிகப்பெரிய ஓட்டையை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Siva
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (18:07 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (18:08 IST)

