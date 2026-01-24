முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டிரெஸ் போடுவதில் நேரம் வேஸ்ட் பண்ணாத மார்க் சக்கர்பெர்க்!.. வெற்றியின் சீக்ரெட்!....

Advertiesment
mark

BALA

, சனி, 24 ஜனவரி 2026 (11:07 IST)
அமெரிக்க தொழிலதிபர்.. உலக பணக்காரர்களில் ஒருவர்.. இப்போது பல லட்சம் மக்கள் பயன்படுத்தும் facebook நிறுவனத்தை துவங்கியவர் மார்க் எலியட் சக்கர்பெர்க். அமெரிக்கரான மார்க் கலிபோர்னியாவில் வசித்து வருகிறார். ஹார்வர்ட் கல்லூரியில் பட்டம் பெற்றவர் இவர். கம்ப்யூட்டர் தொடர்பான நிறுவனங்களில் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருந்தவர்..
உலகின் மிகவும் செல்வாக்கு பெற்ற மனிதர்களில் மார்க்கும் ஒருவர்.

நிறைய சம்பாதித்தாலும் நிறைய நன்கொடை கொடுக்கும் அமெரிக்கர்கள் பட்டியலில் இருக்கிறார் மார்க். நீங்கள் கூகுளில் மார்க் தொடர்பான புகைப்படங்களை தேடினால் பெரும்பாலும் ஒரே ஆடைகளைதான் அணிந்திருப்பார்.. அது கிரே கலரில் இருக்கும் நெக் பணியன்தான் அவரி ஃபேவரைட்.

webdunia


மிகவும் அரிதாகவே முக்கிய மீட்டிங்கிற்கு கோடி சூட் அணிந்து செல்வார்.. மற்றபடி ஆடை உடுத்தவோ, ஆடையை தேர்ந்தெடுக்கவோ அதிக நேரம் செலவழிக்கமட்டார் மார்க். ஆடை வாங்குவதிலும், ஆடையை உடுத்துவதிலும் நேரத்தை செலவழிப்பதை விட மக்களுக்கு பயன்படும் எதோ ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்தை பற்றி மார்க் எப்போதும் யோசித்து கொண்டிருப்பாராம்.. அதுதான் மார்க்கின் வெற்றிக்கு சீக்ரெட் என்கிறார்கள் அமெரிக்கர்கள்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மோடி சொன்ன CMC-க்கு அர்த்தம் இதுதான்!... அன்பில் மகேஷ் பதிலடி!....

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos