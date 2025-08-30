கமலா ஹாரிஸின் பாதுகாப்பு திடீர் ரத்து: அமெரிக்க ரகசிய சேவை விளக்கம்

அமெரிக்காவின் முன்னாள் துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ரகசிய சேவை பாதுகாப்பு, டிரம்ப் நிர்வாகத்தால் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை அமெரிக்காவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
டிரம்ப் நிர்வாகத்தின்படி, பதவியில் இருந்து விலகிய துணை அதிபர்களுக்கு ஆறு மாதங்கள் வரை மட்டுமே ரகசிய சேவை பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் என்பது விதியாகும். இந்த காலக்கெடு முடிவடைந்ததால், கமலா ஹாரிஸின் பாதுகாப்பு நீக்கப்பட்டுள்ளதாக டிரம்ப் நிர்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
அமெரிக்காவில், முன்னாள் அதிபர்கள் மற்றும் துணை அதிபர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் ரகசிய சேவை பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவது வழக்கம். ஆனால், விதிமுறைகளின்படி ஆறு மாதங்களுக்கு மட்டுமே பாதுகாப்பு வழங்க முடியும் என்பதால், இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு சில அரசியல் தலைவர்கள், இந்த முடிவு அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டது என்று விமர்சித்து வருகின்றனர். இருப்பினும், டிரம்ப் நிர்வாகம் இது ஒரு சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை என்று கூறி வருகிறது.
இந்த சம்பவம், அமெரிக்காவில் அரசியல்வாதிகளின் பாதுகாப்பு கொள்கைகள் குறித்த விவாதங்களை மீண்டும் தூண்டியுள்ளது.