உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சியே இல்லையா? மருத்துவமனையில் குண்டு போட்ட பாகிஸ்தான்.. 400 பேர் பலி..!

Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (08:25 IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (08:28 IST)
ஆப்கானிஸ்தான் - பாகிஸ்தான் எல்லை பகுதியில் சில மாதங்களாக நிலவி வந்த பதற்றம் தற்போது நேரடி போராக வெடித்துள்ளது. நேற்று இரவு காபூலில் உள்ள 'ஓமிட்' போதைப்பொருள் மறுவாழ்வு மருத்துவமனை மீது பாகிஸ்தான் ராணுவம் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் 400 பேர் உயிரிழந்தனர். 2,000 படுக்கைகள் கொண்ட இந்த மருத்துவமனை தரைமட்டமானதில் 250 பேர் காயமடைந்துள்ளனர்.
இந்த தாக்குதலை மனிதநேயமற்ற செயல் என ஆப்கானிஸ்தான் கண்டித்துள்ள நிலையில், பயங்கரவாத நிலைகளை மட்டுமே தாக்கியதாக பாகிஸ்தான் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் கிரிக்கெட் வீரர் ரஷீத் கான் ஆகியோர் மருத்துவமனைகள் மீதான இந்த தாக்குதலைப் போர்க்குற்றம் எனச் சாடியுள்ளனர்.
கத்தார் முன்னெடுத்த போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் முறிந்ததை தொடர்ந்து, இரு நாடுகளும் பரஸ்பரம் நூற்றுக்கணக்கான வீரர்களை கொன்றுள்ளதாக கூறி வருகின்றன. தெற்காசிய அமைதிக்கு அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ள இந்த போரை நிறுத்த சர்வதேச சமூகம் தலையிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.