அமெரிக்காவில் இந்திய பெண் கொலை.. இந்தியாவுக்கு தப்பியோடிய கொலையாளி?

நிதிதா கொலை வழக்கு

Mahendran

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (12:30 IST)
அமெரிக்காவில் தெலுங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்த நிதிதா என்ற இளம் பெண் மர்மமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக அமெரிக்காவில் வசித்து வந்த இவர், தனது முதுகலை படிப்பை முடித்துவிட்டு ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்தார். ஜனவரி 2-ஆம் தேதி காணாமல் போன நிதிதா, அவரது நண்பர் ஒருவராலேயே கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. 
 
கொலையாளி தற்போது இந்தியாவிற்கு தப்பிச் சென்றிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படும் நிலையில், அவரை பிடிக்க சர்வதேச பிடி வாரண்ட் பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று நிதிதாவின் குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
 
நிதிதாவின் உடலை தாயகம் கொண்டு வருவதற்கான சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை இந்திய தூதரகம் தற்போது முடுக்கிவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக அமெரிக்க காவல்துறையினர் மற்றும் இந்தியத் தூதரக அதிகாரிகள் தீவிர பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 
 
 
