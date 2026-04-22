புதிய அதிபர் பதவியேற்று ஒரே ஒரு மாதம்தான்.. மீண்டும் நேபாளத்தில் மாணவர்கள் போராட்டம்..!

Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (10:59 IST)
நேபாளத்தில் பாலேந்திர ஷா தலைமையில் புதிய அரசு பதவியேற்ற ஒரு மாத காலத்திற்குள்ளேயே, அந்த நாட்டு மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட தொடங்கியுள்ளனர். காத்மாண்டு மேயராக இருந்து தேசிய தலைவராக உயர்ந்த பாலேந்திர ஷாவின் அரசுக்கு எதிராக பொதுமக்கள், மாணவர்கள் மற்றும் அரசியல் அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து மிகப்பெரிய போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
இந்தத் திடீர் எழுச்சிக்கு மூன்று முக்கிய காரணங்கள் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன. முதலாவதாக, அரசியல் கட்சிகளுடன் தொடர்புடைய மாணவர் சங்கங்களை ரத்து செய்த அல்லது முடக்கிய அரசின் முடிவு இளைஞர்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் சீருடையுடன் வீதிகளில் இறங்கி அரசுக்கு எதிராக முழக்கமிட்டு வருகின்றனர். இரண்டாவதாக, இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வரப்படும் 100 ரூபாய்க்கு மேலான பொருட்களுக்கு கட்டாய சுங்க வரி விதித்திருப்பது எல்லைப்பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதித்துள்ளது. அன்றாட தேவைகளுக்காக இந்தியாவை சார்ந்திருக்கும் ஏழை மக்களுக்கு இது பெரும் சுமையாக மாறியுள்ளது.
மூன்றாவதாக, நேபாள உள்துறை அமைச்சர் சுதன் குருங் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள ஊழல் புகார்கள் போராட்டத்தை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளன. வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்தது மற்றும் நிதி முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளால் அவர் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது. நிர்வாக மையமான 'சிங்கா தர்பார்' வரை இந்தப் போராட்டம் நீடிப்பதால், பாலேந்திர ஷா அரசுக்குப் பெரும் நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது.