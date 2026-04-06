முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

லெபனான் குடியிருப்பு பகுதியை தாக்கிய இஸ்ரேல்!.. வீடுகள் தரைமட்டம்!. பலரும் பலி!..

BY: Mahendran
Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (12:37 IST) Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (12:39 IST)
ஒருபக்கம் ஈரான் நாட்டை தாக்கி வந்தாலும் ஒரு பக்கம் லெபனான் நாட்டின் மீதும் இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. லெபனானில் உள்ள ஹிஸ்புல்லா தீவிரவாத கட்டமைப்புகளை குறிவைத்து இஸ்ரேல் கடந்த பல நாட்களாகவே வான்வழி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.
தற்போது லெபனான் எல்லைக்குள் இஸ்ரேல் ராணுவம் தனது தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தியிருக்கிறது.

லெபனான் நாட்டில் உள்ள 140க்கும் மேற்பட்ட ஹிஸ்புல்லா தீவிரவாத அமைப்பினை குறிவைத்து இஸ்ரேலில் இந்த தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. லெபனானில் உள்ள 140க்கும் மேற்பட்ட தீவிரவாத அமைப்புகளை அழித்துவிட்டோம்.. லெபனானில் உள்ள ஹிஸ்புல்லா தீவிர பயிற்சி மையங்கள், ஆயுதங்கள் எல்லாவற்றையும் தரைமட்டமாகிவிட்டோம் என்று இஸ்ரேல் ஏற்கனவே சொன்னது.

இந்நிலையில்தான், லெபனான் தலைநகர் பெய்ரூட்டின் தெற்கு பகுதியில் மக்கள் நெருக்கம் மிகுந்த குடியிருப்பு பகுதியில் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய வான்வெளி தாக்குதல் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

இந்த தாக்குதலால் பல கட்டடங்கள் இடிந்து தரைமட்டமான நிலையில் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணியில் அவசரக்கால மீட்பு குழுவினர் தீவிரம் காட்டி வருகிறார்கள். இஸ்ரேலின் இந்த தாக்குதலில் லெபனான் மக்கள் பலரும் உயிரினங்களுக்கு உயிரிழந்திருக்க கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது..

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் சார்ஜ்!. பேட்டரி உலகில் புதிய புரட்சி!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

