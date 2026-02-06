முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தொழுகை முடிந்ததும் தற்கொலைப்படை தாக்குதல்.. பாகிஸ்தானில் 25 பேர் பலி..!

Islamabad Blast

Siva

, வெள்ளி, 6 பிப்ரவரி 2026 (16:28 IST)
பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள தர்லாய் இமாம்பர்கா ஷியா வழிபாட்டுத் தலத்தில் இன்று தொழுகைக்கு பிறகு நடந்த தற்கொலை படை தாக்குதலில் 25 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த பயங்கர வெடிப்பில் 80-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால் நகரில் அவசரநிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப் இந்த தாக்குதலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
கடந்த மூன்று மாதங்களில் இஸ்லாமாபாத்தில் நடக்கும் இரண்டாவது தற்கொலை தாக்குதல் இதுவாகும். பலூசிஸ்தான் மாகாணத்தில் 'ராட்-உல்-பித்னா-1' என்ற பெயரில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் பலூச் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிராகப் பெரிய அளவிலான தேடுதல் வேட்டையை நடத்தி வரும் சூழலில் இந்த குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்துள்ளது. 
 
பலூசிஸ்தான் கிளர்ச்சியில் இதுவரை 216 கிளர்ச்சியாளர்களும், 22 பாதுகாப்பு படையினரும் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். ஆப்கானிஸ்தான் எல்லையில் நிலவும் பதற்றம் மற்றும் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புச் சீர்குலைவு காரணமாகப் பாகிஸ்தான் தற்போது ஒரு 'போர்ச் சூழலில்' இருப்பதாக அந்நாட்டின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
