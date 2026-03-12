முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இந்திய எண்ணெய் கப்பல்களுக்கு அனுமதி இல்லை!.. செய்திக்கு ஈரான் மறுப்பு!...

ship
BY: Mahendran
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (16:27 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (16:29 IST)
ஈரான் - இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா போர் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் அரசு மூடிவிட்டது. இதன் காரணமாக இந்தியாவுக்கு எரிபொருள் கிடைக்கல்லை. எனவே, கடந்த சில நாட்களாகவே இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் கேஸ் மற்றும் பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது..

வணிக சிலிண்டர் கிடைக்காத காரணத்தால் தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களிலும் ஹோட்டல்கள் மூடும் நிலை ஏற்பட்டது.. ஒருபக்கம் பல பெட்ரோல் பங்குகள் மூடப்பட்டன. இனிமேல் பெட்ரோல் கிடைக்காது என வதந்தி கிளம்பியதால் பலரும் பெட்ரோல் பங்குக்கு சென்று தங்கள் வாகனங்களில் பெட்ரோலை நிரப்பினார்கள்.

இந்நிலையில்தான், ஈரான் ஹோர்மூஸ் நீரிணையை கடக்க இந்திய கப்பல்களுக்கு ஈரான் அனுமதி அளித்துவிட்டாதக இன்று காலை செய்திகள் வெளியானது.  ஈரான் அமைச்சர் அராக்சியுடன் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேசியதால் இந்த உடன்பாடு ஏற்பட்டதாகவும் சொல்லப்பட்டது. இந்தியாவுக்கு எண்ணெய் தடையின்றி கிடைக்கும் என சொல்லப்பட்டதால் கேஸ் மற்றும் பெட்ரோல் தட்டுப்பாடுகள் நீங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அதிர்ச்சிகொடுக்கும் வகையில், இந்த செய்தியில் உண்மையில்லை என ஈரான் தெரிவித்திருக்கிறது.

