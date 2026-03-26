ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடிய ஈரான் கடற்படை தளபதி கொலை: இஸ்ரேல் அறிவிப்பு..!

ஈரான்
BY: Siva
Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (15:04 IST) Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (15:07 IST)
ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவல்படை கடற்படை தளபதி அலிரேசா டாங்சிறி, பண்டார் அப்பாஸ் கடலோர பகுதியில் அமெரிக்க-இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டதாக இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. 
 
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடியதில் முக்கிய பங்கு வகித்த இவர், 2018 முதல் ஈரானின் கடற்படை வியூகங்களை வழிநடத்தி வந்தார். பிப்ரவரி 28 அன்று தொடங்கிய இந்த போரின் நான்காவது வாரத்தில், ஈரானின் மிக உயர்மட்ட தலைவர்களில் ஒருவராக இவர் கருதப்படுகிறார்.
 
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக நடைபெறும் எரிசக்தி போக்குவரத்தை 95 சதவீதம் வரை ஈரான் முடக்கியுள்ளது. தினசரி 120 கப்பல்கள் கடக்கும் இந்த வழித்தடத்தில், தற்போது மிகக்குறைந்த எண்ணிக்கையிலான கப்பல்களே அனுமதிக்கப்படுகின்றன. 
 
ஏற்கனவே ஈரானின் உச்ச தலைவர் அலி காமேனி மற்றும் ஆலோசகர் அலி லாரிஜானி ஆகியோர் கொல்லப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த தாக்குதல் ஈரானுக்குப் பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், ஈரான் தனது அதிகார கட்டமைப்பின் மூலம் போரை தொடர்ந்து எதிர்கொண்டு வருகிறது. இந்த தொடர் கொலைகள் மத்திய கிழக்கில் பதற்றத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளன.
 
Edited by Siva

