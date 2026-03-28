சவுதி அரேபியா மீது சரமாறி தாக்குதல் நடத்திய ஈரான்.. 10 அமெரிக்க வீரர்கள் படுகாயம்..!

Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (12:47 IST)
Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (12:49 IST)
மேற்கு ஆசியாவில் ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையிலான போர் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், சவுதி அரேபியாவில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளத்தின் மீது ஈரான் நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதல் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இளவரசர் சுல்தான் விமானப்படை தளத்தை இலக்கு வைத்து நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலில், 10 அமெரிக்க வீரர்கள் காயமடைந்துள்ளனர். இதில் இருவரது நிலைமை மிகவும் கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக அமெரிக்க அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஈரான் ஏவுகணைகள் மற்றும் ஆளில்லா ட்ரோன்கள் மூலம் நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலில், அமெரிக்காவின் பல எரிபொருள் நிரப்பும் விமானங்கள் பலத்த சேதமடைந்துள்ளன.
ஈரான் ராணுவம் முற்றிலும் முடக்கப்பட்டுவிட்டதாக அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் பாதுகாப்பு செயலாளர் பீட் ஹெக்செத் ஆகியோர் அறிவித்த அடுத்த சில மணி நேரங்களில் இந்த தாக்குதல் நடந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒரு மாத காலமாக நீடித்து வரும் இந்தப் போரில் இதுவரை 300-க்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்க வீரர்கள் காயமடைந்துள்ளனர் மற்றும் 13 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த தாக்குதல் குறித்த செயற்கைக்கோள் புகைப்படங்கள் வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.