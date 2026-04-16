சீனாவிடம் இருந்து சாட்டிலைட் வாங்கிவிட்டது ஈரான்.. இனி அமெரிக்க தளங்கள் மீது துல்லியமான தாக்குதலா?

Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (08:10 IST)
ஈரான் தனது அண்டை நாடுகள் மற்றும் அமெரிக்க நிலைகள் மீதான தாக்குதல்களை துல்லியமாக நடத்த, சீனாவால் தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீன உளவு செயற்கைக்கோளை பயன்படுத்தியதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 'TEE-01B' எனப்படும் இந்த செயற்கைக்கோள், சீன நிறுவனமான 'எர்த் ஐ' மூலம் ஏவப்பட்டு, பின் ரகசியமாக ஈரானின் புரட்சிகர பாதுகாப்புப் படையின் கட்டுப்பாட்டிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
சவூதி அரேபியாவின் இளவரசர் சுல்தான் விமானத் தளம், ஜோர்டானின் முவாஃபக் சால்டி தளம் மற்றும் பஹ்ரைனில் உள்ள அமெரிக்காவின் 5-வது கடற்படைத் தலைமையகம் ஆகியவற்றை இந்த செயற்கைக்கோள் உளவு பார்த்துள்ளது.
மார்ச் மாத நடுப்பகுதியில் அமெரிக்க தளங்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு முன்னதாக இந்த உளவு தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், குவைத், ஜிபூட்டி மற்றும் ஓமனில் உள்ள அமெரிக்கத் தளங்களையும் இது கண்காணித்துள்ளது.
"சீன அரசின் அனுமதியின்றி எந்தவொரு தனியார் நிறுவனமும் இத்தகைய வர்த்தகத்தை ஈரானுடன் செய்ய முடியாது" என்று மேற்கத்திய உளவுத்துறை அதிகாரிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். சீனா இந்த உதவியை ரகசியமாக செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
ஏற்கனவே ஈரான் ரஷ்யாவின் செயற்கைக்கோள் தரவுகளையும் பயன்படுத்தி வரும் நிலையில், சீன நிறுவனங்களின் இந்த ஈடுபாடு வளைகுடா பிராந்தியத்தில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், ஈரான் மீதான ராணுவ ஆதரவு புகார்களைச் சீனா தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறது.