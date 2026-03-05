முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தரைப்பகுதியிலும் தாக்குதல்.. குர்தீஷ் போராளிகளுக்கு உதவும் அமெரிக்கா.. தப்பிக்க முடியாத ஈரான்..!

Iran Conflict
BY: Siva
Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (11:40 IST) Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (11:31 IST)
ஈரான் நாடு தற்போது முன்சொல்லப்படாத ஒரு மாபெரும் ராணுவ நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. வான்வழியாக அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் தாக்குதல்கள் ஒருபுறம் இருக்க, மறுபுறம் ஈரானின் எல்லைக்குள் குர்திஷ் போராளிகள் தரைவழி தாக்குதலை தொடங்கியுள்ளனர். 
 
தனிநாடு கோரி வரும் குர்திஷ் படைகளுக்கு அமெரிக்கா ரகசியமாக நவீன ஆயுதங்களை வழங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மார்ச் 2 நள்ளிரவு முதல் மரிவான் மலைப்பகுதிகள் வழியாக ஊடுருவிய ஆயிரக்கணக்கான போராளிகள், ஈரானிய ராணுவ நிலைகளைக் கைப்பற்றி வருகின்றனர்.
 
ஈரானில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இந்த 'நிழல் போரை' நேரடி போராக மாற்றியுள்ளன. ஹெஸ்புல்லா அமைப்பு லெபனானில் இருந்து இஸ்ரேலை தாக்கினாலும், ஈரானின் மேற்கு எல்லைப் பகுதியில் குர்திஷ் படைகளின் ஊடுருவல் ஈரானிய ராணுவத்தை நிலைகுலைய செய்துள்ளது.
 
ஒரே நேரத்தில் உள்நாட்டுப் புரட்சி மற்றும் வான்வழி தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ளும் ஈரான் தலைவர்களுக்கு, சரணடைவதை தவிர வேறு வழியில்லை என்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது. இந்த அதிரடி நகர்வுகள் மத்திய கிழக்கின் வரைபடத்தையே மாற்றியமைக்கக்கூடும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கணிக்கின்றனர்.
 
