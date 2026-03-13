ஈரான் புதிய உச்ச தலைவர் கோமாவில் இருக்கிறாரா? ஒரு கால் எடுக்கப்பட்டதா?

Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (11:15 IST)
Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (11:16 IST)
ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள 56 வயதான மொஜ்தாபா கமேனி, வான்வழித் தாக்குதலில் படுகாயமடைந்து கோமா நிலையில் இருப்பதாக கூறப்படும் செய்தி சர்வதேச அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த பிப்ரவரி 28 அன்று அவரது தந்தை அயதுல்லா அலி கமேனி கொல்லப்பட்ட அதே தாக்குதலில் மொஜ்தாபாவும் சிக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தாக்குதலில் அவர் தனது ஒரு காலை இழந்துள்ளதாகவும், கல்லீரல் மற்றும் வயிற்றில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போது அவர் டெஹ்ரானில் உள்ள சினா பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இருப்பினும், ஈரான் அரசு இந்த தகவல்களை மறுத்துள்ளதுடன், அவர் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக கூறி வருகிறது.
இதற்கிடையில், மொஜ்தாபா கமேனியின் பெயரில் முதல் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை ஈரான் தொலைக்காட்சியில் வாசிக்கப்பட்டது. அதில் ஹார்மோஸ் நீரிணையை தொடர்ந்து மூடிவைக்கவும், எதிரிகளுக்கு பதிலடி கொடுக்கவும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அவர் நேரில் தோன்றாமல் அறிக்கை மட்டும் வெளியானதால், அவரது உடல்நிலை குறித்த மர்மம் நீடிக்கிறது.