செயற்கை கோள் என்ற பெயரில் ரகசியமாக ஏவுகணை தயாரித்த ஈரான்.. அமெரிக்காவை தாக்க திட்டமா?

Publish Date: Mon, 23 Mar 2026 (16:15 IST)
Updated Date: Mon, 23 Mar 2026 (16:14 IST)
ஈரானின் ஏவுகணை திறன் 2,000 கிலோமீட்டரிலிருந்து 4,000 கிலோமீட்டராக உயர்ந்துள்ள செய்தி சர்வதேச அளவில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்திய பெருங்கடலில் உள்ள டியாகோ கார்சியா தளத்தை ஈரான் இலக்கு வைத்ததன் மூலம், அதன் தாக்குதல் எல்லை ஒரே இரவில் இருமடங்காகியுள்ளது. விண்வெளி ஆராய்ச்சி என்ற பெயரில் ஈரான் ரகசியமாக மேம்படுத்திய 'மல்டி-ஸ்டேஜ்' ஏவுகணை தொழில்நுட்பமே இந்த அதிரடி மாற்றத்திற்கு காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த வளர்ச்சியால் லண்டன், பாரிஸ், பெர்லின் உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய தலைநகரங்கள் இப்போது ஈரானின் தாக்குதல் வரம்பிற்குள் வந்துவிட்டன. வளிமண்டலத்திற்கு வெளியே சென்று தாக்கும் வல்லமை கொண்ட இந்த ஏவுகணைகளை தடுப்பது மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளது.
குறிப்பாக, பிரிட்டன் போன்ற நாடுகள் 'ஏரோ-3' போன்ற தரைவழி பாதுகாப்பு அமைப்புகளை இன்னும் முழுமையாக பெறாதது பலவீனமாகக் கருதப்படுகிறது. ஒருவேளை ஈரான் தனது எல்லையை 10,000 கி.மீ வரை நீட்டித்தால், அது அமெரிக்காவிற்கும் நேரடி அச்சுறுத்தலாக அமையும்.
ஈரானின் இந்தத் திடீர் ராணுவ பாய்ச்சல், உலக நாடுகளின் பாதுகாப்பு வியூகங்களை மீண்டும் ஒருமுறை மறுபரிசீலனை செய்யத் தூண்டியுள்ளது.